Часы обратного отсчета до празднования 800-летия Нижнего Новгорода открыли в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Часы обратного отсчета до основного дня празднования 800-летия Нижнего Новгорода, который запланирован на 21 августа, запустили в столичном парке Зарядье в понедельник, передает корреспондент ТАСС.

"На Красной площади стоит памятник Минину и Пожарскому, он стоит и в Нижнем Новгороде на площади Народного единства. Эти два объекта символизируют ту связь, которая есть между городами. Теперь появится еще один объект, да, не на долгое время, до проведения самого юбилея 21 августа 2021 года, но на этот период он, надеюсь, станет центром притяжения для москвичей, которые любят Зарядье, для гостей Москвы, которые тоже постоянно сюда приходят. Это будет возможность напомнить о том событии, которое нас ждет, о таком городе как Нижний Новгород, который является духовным и интеллектуальным центром страны, настоящей истиной России, городом на пересечение двух великих рек - Волги и Оки. <…> Все, кто любят Россию, не могут не знать и не любить Нижний Новгород, поэтому мы пользуемся любой возможностью нам предоставленной, чтобы напомнить и заявить о нашем городе, нашей нижегородской земле", - сказал во время торжественной церемонии запуска часов губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Объект выполнен в форме золотого яйца, который расколот на две части, на одной из них - электронное табло с отсчетом до старта юбилея. Согласно информации пресс-службы регионального правительства, в основе инсталляции - концепция часов, которые создал нижегородский механик-изобретатель Иван Кулибин в XVIII веке. По словам заместителя председателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко, этот объект наполнен символизмом, так как Нижний Новгород славился своими умами не только в прошлые века, но и сегодня, за что город можно считать "одной из инновационных столиц нашей страны".

"Мы знаем, что благодаря подготовке к празднованию 800-летия очень много важных инновационных проектов в Нижнем Новгороде уже случились, и запущен механизм такого непрерывного улучшения, который еще больше таких проектов создаст как "Квантовая долина" или как технологический IT-квартал, или самая большая школа - "Школа 800", которая в Нижнем Новгороде создается, и много других проектов. Достаточно сказать, что только IT-стартапов за это время подготовки уже более тысячи были запущены", - сказал Чернышенко во время торжественной церемонии открытия часов.

После запуска инсталляции на табло часов появился обратный отсчет, согласно которому до юбилея города остался 61 день. Заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что торжества, приуроченные к 800-летию Нижнего Новгорода, привлекут в город много туристов, которые захотят посмотреть на его обновленный вид.

"Сегодня Нижний Новгород является одним из опорных регионов нашей страны и празднование 800-летие - это дань истории, бережное сохранение культурных ценностей и удивительных памятников культуры Нижнего Новгорода, это вклад в благоустройство города, потому что, в первую очередь, это праздник для самих нижегородцев, жителей города. Многое делается и будет сделано еще для того, чтобы город стал более благоустроенным, более удобным. Это, конечно, вклад в будущее развитие города", - подчеркнул Кириенко.

О юбилее Нижнего Новгорода

По предположениям историков, Нижний Новгород был основан в 1221 году. Основное празднование 800-летия состоится с 19 по 21 августа. Главное шоу пройдет в акватории Волги и Оки с применением световых эффектов и визуальных инсталляций. В событийную программу празднования вошло более 150 мероприятий. В нее включили, в том числе события из сфер спорта, бизнеса, культуры, туризма и медиа.