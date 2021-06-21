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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Замминистра обороны Булгаков возглавит группировку, помогающую в ликвидации ЧС в Ялте

Ее численность увеличат до 21 тыс. военнослужащих

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Группировку сил армии, направленную для помощи местным властям в подтопленную после ливней Ялту, возглавит заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, сообщил в понедельник на заседании комиссии по ЧС заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

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"В кратчайшие сроки все последствия стихии будут ликвидированы. Завтра по поручению министра обороны для руководства группировкой прибывает заместитель министра обороны, генерал армии Булгаков Дмитрий Витальевич", - сказал Ясников.

Он уточнил, что завтра к концу дня численность группировки, задействованной в ликвидации последствий стихии, будет увеличена до 21 тыс. военнослужащих и 1,4 тыс. единиц техники.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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