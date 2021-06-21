Замминистра обороны Булгаков возглавит группировку, помогающую в ликвидации ЧС в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Группировку сил армии, направленную для помощи местным властям в подтопленную после ливней Ялту, возглавит заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, сообщил в понедельник на заседании комиссии по ЧС заместитель командующего Черноморским флотом Михаил Ясников.

"В кратчайшие сроки все последствия стихии будут ликвидированы. Завтра по поручению министра обороны для руководства группировкой прибывает заместитель министра обороны, генерал армии Булгаков Дмитрий Витальевич", - сказал Ясников.

Он уточнил, что завтра к концу дня численность группировки, задействованной в ликвидации последствий стихии, будет увеличена до 21 тыс. военнослужащих и 1,4 тыс. единиц техники.

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.