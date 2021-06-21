В Пскове побит температурный рекорд 1968 года

ПСКОВ, 21 июня. /ТАСС/. Синоптики зафиксировали температурный рекорд в Пскове: впервые более чем за последние полвека воздух прогрелся до 33,9 градуса, сообщила в понедельник пресс-служба администрации Псковской области.

"Сегодня, 21 июня, в Пскове побит температурный рекорд - абсолютный максимум температуры воздуха составил +33,9 градуса. До этого температурный максимум был в 1968 году, когда была зафиксирована температура +31,1 градуса", - отмечается в сообщении.

По прогнозу синоптиков, жара продержится в Псковской области до конца текущей недели. По данным регионального МЧС, в ближайшие дни в области ожидается аномальная жара, столбики термометров могут подняться до 36 градусов. На данный момент максимальный, пятый класс пожарной опасности введен в трех районах Псковской области - Дновском, Бежаницком и Струго-Красненском.