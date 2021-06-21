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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Анализ показал, что вода в море у Ялты непригодна для купания

На четырех из 86 пляжей Большой Ялты продолжают ремонтно-восстановительные работы

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор лабораторно подтвердил, что вода в море около Ялты непригодна для купания, сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская в понедельник на заседании оперштаба.

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"На сегодня мы получили подтверждение анализов по качеству морской воды о том, что купание в районе Большой Ялты должно быть запрещено", - сказала Пеньковская.

По данным Минкурортов Крыма, на четырех из 86 пляжей Большой Ялты в данный момент продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

Два пляжа не будут запущены "по причине недобросовестности пользователей пляжей, договоры с которыми будут расторгнуты". Остальные пляжи приведены в нормативное состояние и открыты для посещения, но купаться запрещено.

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