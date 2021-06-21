Россия и Узбекистан рассматривают вопрос о производстве "Спутника V" в Ташкенте

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россия и Узбекистан обсуждают вопрос производства вакцины от коронавируса "Спутник V" на предприятии "Джурабек Лабораторис" в Ташкенте. Об этом сообщили в аппарате правительства РФ в преддверии заседания совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана, которую проведут 22 июня премьер-министр РФ Михаил Мишустин и его узбекистанский коллега Абдулла Арипов.

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"Рассматривается вопрос о налаживании производства "Спутника V" на предприятии "Джурабек Лабораторис", Ташкент", - сообщили в аппарате.

В кабмине РФ напомнили, что по линии Минздрава России, Роспотребнадзора и Российского фонда прямых инвестиций осуществляется взаимодействие с узбекистанскими партнерами в части предупреждения распространения, диагностики и лечения коронавирусной инфекции.

1 апреля 2021 года подписан договор между РФПИ и Службой санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Узбекистана о поставке в республику 500 тыс. двухкомпонентных доз вакцины "Спутник V".

23 и 27 апреля 2021 года в Ташкент была направлена первая стотысячная партия вакцины (по 50 тыс. доз каждого компонента). 1 июня 2021 года осуществлена поставка 70 тыс. доз первого компонента, 10 июня 2021 года - 70 тыс. доз второго компонента.