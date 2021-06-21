Водоснабжение Ялты полностью восстановили

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Коммунальщики полностью восстановили водоснабжение населения Большой Ялты, нарушенное после подтопления, сообщил в понедельник на комиссии по ЧС генеральный директор "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев.

"Было очень непросто, но вышли мы на режим работы фильтровальной станции. Сегодня мы подали воду по всем направлениям от Фороса до Гурзуфа. Получили воду все наши потребители, население. Получили в резервуары для раскачки сети и в резервуары на фильтровальной станции. На сегодняшний день все потребители Большой Ялты находятся с водой", - сказал он.

Григорьев также сообщил, что в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал использовать для питья на территории Большой Ялты только бутилированную воду, над качеством водопроводной усилен лабораторный контроль.