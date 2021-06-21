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Ситуация в Крыму после сильных ливней

Водоснабжение Ялты полностью восстановили

В городе проведут гиперхлорирование сетей и резервуаров

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Коммунальщики полностью восстановили водоснабжение населения Большой Ялты, нарушенное после подтопления, сообщил в понедельник на комиссии по ЧС генеральный директор "Водоканала ЮБК" Алексей Григорьев.

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"Было очень непросто, но вышли мы на режим работы фильтровальной станции. Сегодня мы подали воду по всем направлениям от Фороса до Гурзуфа. Получили воду все наши потребители, население. Получили в резервуары для раскачки сети и в резервуары на фильтровальной станции. На сегодняшний день все потребители Большой Ялты находятся с водой", - сказал он.

Григорьев также сообщил, что в ближайшие три дня будет проведено гиперхлорирование сетей и резервуаров.

Роспотребнадзор ранее рекомендовал использовать для питья на территории Большой Ялты только бутилированную воду, над качеством водопроводной усилен лабораторный контроль.

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РоссияКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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