Акция "Свеча памяти" к 80-летию с начала Великой Отечественной войны стартовала в Москве

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 40 свечей зажгли в Богоявленском кафедральном соборе в Москве в память о погибших во время Великой Отечественной войны. Так стартовала акция "Свеча памяти" проводимая в этом году в связи с 80-летием начала войны.

Свечи, посвященные городам страны, откуда отправились на войну первые батальоны, зажег от огня церковных свечей настоятель Богоявленского Собора епископ Одинцовский и Красногорский Фома (Мосолов). Он также провел богослужение в память о погибших воинах.

"Сегодня мы вспоминаем всех, кто погиб на войне ради мира на земле, ради того, чтобы мы сегодня жили под ярким солнцем и мирным небом над головой, всех тех, кто отдал самое ценное - жизнь", - сказал владыка.

Руководитель центрального аппарата президиума общественной организации "Офицеры России" Александр Михайлов отметил, что акция "Свеча памяти" посвящена людям разных национальностей и вероисповеданий, но после войны объединившихся в "Русский мир".

"8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Но для нас это не просто акт о капитуляции, для нас это начало формирования "Русского мира". Потому что на фронте в одном окопе находились представители разных национальностей, которые несли культуру своих народов, как для русских людей, так и русские - для своих однополчан. Сегодня эта акция - свидетельство тому, что мы помним свои корни и низко кланяемся тем людям, кто выиграл войну", - сказал Михайлов.

Разная вера - одна Победа

Из православного храма участники акции со свечами отправились в Московскую соборную мечеть, где также оставили часть свечей в память о погибших на войне мусульманах. Первый заместитель председателя духовного управления мусульман Российский федерации Дамир Гизатуллин подчеркнул, что одной из заслуг Победы стала возможность свободы вероисповедания в нашей стране.

"Сегодня мы живем в своем государстве, так как наша армия освободила его и дала нам вот такую прекрасную и счастливую жизнь. Мы свободно можем молиться по уставу своих храмов: мусульмане - в мечетях, иудеи - в своих синагогах, и во всех других храмах", - пояснил Гизатуллин.

Мемориальная синагога на Поклонной годе стала третьей точкой, где побывали организаторы. Участников встретил советник президента Российского еврейского конгресса Виктор Рахмилов, который напомнил, что еврейский народ обязан Красной Армии своим существованием. Он также связал попытки переписать историю Великой Отечественной войны с "психическим расстройством".

"Красная Армия сыграла важнейшую роль в истории победоносной истории Второй мировой войны, и те, кто сегодня пытаются переписать историю, это связано, наверное, с психическим каким-то расстройством <...> В Советской Армии бок о бок сражались представители всех национальностей Советского Союза - это русские, украинцы, евреи, белорусы, прибалты, представители среднеазиатских республик, представители Кавказа. Еврейский народ никогда не забудет то, что сделала Советская Армия. И сегодняшнее продолжение и процветание еврейского народа напрямую связано с подвигом советского воина. Не случись этой победы, еврейский народы был бы планомерно весь истреблен", - сказал Рахмилов.

"Свечи памяти" участники установили также возле Памятника единству народов Советского Союза на Поклонной горе и возложили цветы к монументу.

"Свеча памяти" онлайн

Организаторы призвали всех желающих принять участие в онлайн-акции "Свеча памяти", разместив в любых соцсетях памятную фотографию с хештегом "свечапамяти". Кроме того, на официальном сайте акции "деньпамяти.рф" на карте России также можно зажечь свою свечу памяти и рассказать об этом в соцсетях.

От Москвы до Бреста

Вечером делегация с главной "Свечой памяти", зажженной в Богоявленском соборе, выехала из Москвы в Брест, чтобы 22 июня, в день 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны, торжественно передать эстафету памяти в Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой".

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