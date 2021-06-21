Постпредство РФ при ООН опубликовало материалы архивов в память о начале войны

ООН, 21 июня. /ТАСС/. Постоянное представительство России при ООН в честь Дня памяти и скорби опубликовало на своих страницах в соцсетях материалы архивов, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь дипмиссии Федор Стржижовский.

Акция под названием "22.06.1941. Трагедия. Мужество. Подвиг" будет проводиться совместно с Музеем Победы в Москве. В течение следующих нескольких дней посвященные трагической дате материалы будут демонстрироваться на официальных аккаунтах постоянного представительства РФ при ООН в Twitter и Facebook.

"Выставка основана на богатых архивных материалах, включающих в себя фронтовые письма, фотоснимки участников боевых действий, официальные документы, связанные с началом Великой Отечественной войны - эвакуацией и перестройкой народного хозяйства для нужд фронта, первыми сражениями с захватчиками, - отметил Стржижовский. - В ее подготовке принимал участие мемориальный комплекс "Брестская крепость-герой" Белоруссии. Также экспозиция включает ряд художественных работ на военную тематику - графику, живопись, агитплакаты того времени. Документальные хроники дополнены воспоминаниями непосредственных участников Великой Отечественной войны".

День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны. На рассвете 22 июня 1941 года нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. В 2021 году исполняется 80 лет со дня начала одной из самых кровопролитных войн в истории.