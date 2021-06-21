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"Яндекс" запустил алгоритм, который подсказывает таксистам ближайший пункт вакцинации

В компании отмечают, что по схожему принципу работает "Проводник" - технология "Яндекс.Такси", которая выводит таксистов из "глухого" района, "где заказов совсем нет, и направляет туда, где больше поездок"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. "Яндекс" запустил в Москве специальный алгоритм, который помогает таксистам проложить маршрут до ближайшего к ним пункта вакцинации. Об этом сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Если таксист проезжает мимо или находится рядом с точкой вакцинации от COVID-19, специальный алгоритм предложит ему проложить маршрут до ближайшего места, где можно сделать прививку в Москве. Это сэкономит водителю время на поиск удобного места, где можно привиться с полисом ОМС", - говорится в сообщении.

"Новый сервис автоматически строит маршрут и помогает водителям не думать о поиске пунктов для вакцинации", - добавляют в пресс-службе. Там отмечают, что по схожему принципу работает "Проводник" - технология "Яндекс.Такси", которая выводит таксистов из "глухого" района, "где заказов совсем нет (а значит и нет заработка), и направляет туда, где больше поездок".

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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