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Изображение стелы "Освободителям Ростова" составили из 10 тыс. свечей в Ростове-на-Дону

Акцию транслировали на специальный экран

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 21 июня. /ТАСС/. Волонтеры составили изображение стелы "Освободителям Ростова" из 10 тыс. свечей в рамках акции, приуроченной ко Дню памяти и скорби, сообщили в пресс-службе ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" в понедельник.

"В понедельник, 21 июня, накануне Дня памяти и скорби, активисты "Единой России", "Волонтеры Победы" и "Молодая Гвардия" после 21.00 часа составили из свечей картины, отражающие вклад Ростовской области в Победу в Великой Отечественной войне. На площадке перед Донской государственной публичной библиотекой в Ростове-на-Дону создали изображение стелы "Освободителям Ростова". Ее составили из 10 тыс. свечей. Акция транслировалась на специальный экран, чтобы картину смогли увидеть все присутствующие", - говорится в сообщении.

Уточняется, что также участники акции возложили цветы к братской могиле, расположенной рядом с библиотекой. Звучали песни военных лет в исполнении вокалистов Ростовского колледжа искусств и духового оркестра Ростовской государственной консерватории имени С.В. Рахманинова, состоялся показ военной кинохроники.

Еще одна картина выложена из свечей в Таганроге. Здесь изобразили Петрушинскую "Балку смерти", где во время оккупации Ростовской области гитлеровцами были расстреляны более 10 тыс. человек.

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РоссияРостовская область
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