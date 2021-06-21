Посольство России в Греции представило альбом о русских и советских воинских захоронениях

АФИНЫ, 21 июня. /ТАСС/. Посольство РФ в Греции провело в понедельник вечером в Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Афинах презентацию военно-мемориального альбома "Русские и советские воинские захоронения в Греции". Первый в своем роде альбом содержит информацию на русском и греческом языках обо всех 18 известных отечественных воинских захоронениях на территории Греции со времен знаменитого Наваринского сражения 1827 года, открывшего грекам дорогу к независимости от Османской империи, и до Второй мировой войны, в том числе богатый иллюстративный фотоматериал, описания монументов и персональные данные упокоившихся бойцов, интерактивные QR-ссылки на электронные карты, схемы, чертежи.

В своем выступлении посол России Андрей Маслов подчеркнул, что презентацию военно-мемориального альбома было решено провести в канун Дня памяти и скорби. По его словам, работа над альбомом фактически началась еще в 2017 году, когда на заседании совета по военно-мемориальной работе в посольстве решили создать интерактивную карту русских и советских воинских захоронений. "Причем имеются в виду не памятники, а именно места захоронения и находящиеся на них памятники, - сказал Маслов. - Посольством и военным атташатом совместно с нашим генеральным консульством в Салониках была проделана очень большая работа. И мы создали такую интерактивную карту, на которую можно зайти, в том числе с сайта нашего посольства, и можно проложить маршруты к каждому из объектов", - сказал посол.

Он отметил, что на сегодняшний день обнаружено 18 русских и советских воинских захоронений. "После того, как была создана интерактивная карта, мы решили издать и военно-мемориальный альбом - красочный, наглядный, который мы используем как подарочное издание. О нем уже хорошо известно и в Москве, и здесь тоже в Греции", - сказал посол, подчеркнув, что такая работа была проведена здесь впервые. По его словам, инвентаризация, паспортизация захоронений не могла бы быть успешно проведена "без инициативной, очень полезной помощи, которую оказали активисты-общественники из рядов соотечественников, которые глубоко знают ситуацию".

Маслов отметил, что презентация альбома проводится в рамках программы культурных мероприятий Года истории Россия - Греция, которые в настоящее время проходят в двух странах. "Эта программа будет подписана в самые ближайшие дни здесь в Афинах", - сказал дипломат, добавив, что Год истории - четвертый уже по счету перекрестный год между двумя странами. "И хотя программа еще формально не подписана, ее реализация идет полным ходом. Она предусматривает более сотни ярких, интересных мероприятий как в России, так и в Греции", - подчеркнул посол.

Атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Приходько отметил, что "посольством и военным атташатом проводится большая совместная работа по увековечиванию памяти, поиску могил, поддержанию в порядке различных памятников, стел". Он рассказал, что для увековечивания памяти героев работники посольства и атташата проехали по всей территории Греции, объехали все памятники, взяли землю с мест захоронений российских и советских воинов и доставили ее в Москву. Атташе также обратил внимание на попытки на Западе исказить историю Второй мировой войны. "На глазах у всех у нас предпринимаются попытки переписывания истории, - сказал Приходько. - Вы все прекрасно видите, как по территории бывших союзных республик - Украине, Прибалтике - маршируют эсэсовские подразделения, на все это взирают местные власти, на все это закрывает глаза Евросоюз, мы не слышим никаких окриков, ничего. Поэтому такой ползучий реваншизм и неофашизм начинает поднимать голову. А наша задача заключается в том, чтобы рассказывать об этом правду на всех уровнях, начиная от государственного и до школьников, открывать все больше и больше имен героев и увековечивать их память".

Захоронения российских и советских воинов в Греции

На первом месте в числе захоронений, которые приводятся в альбоме, - Русский военно-морской некрополь в городе Пирей. За более чем 100 лет его существования на нем захоронено около 1 000 человек, в том числе 400 военных чинов, а также представителей дипломатической миссии, священнослужителей, членов видных русских семей в эмиграции. Большая часть могил была разрушена в 70-х годах XX века при профашистской хунте "черных полковников". Сохранено и восстановлено посольство РФ 100 могил из приблизительно 400.

В центральной области Аттика имеется еще одно захоронение. На британском союзническом кладбище похоронен советский военнослужащий Николай Шевель (26.12.1944).

В Салониках на русском участке союзнического кладбища "Зейтенлик" имеются захоронения русских солдат Македонского фронта Первой мировой войны и советских партизан - бойцов греческого движения антифашистского сопротивления времен Второй мировой войны. Там похоронены 396 русских солдат времен Первой мировой и 10 советских солдат, сражавшихся в греческих партизанских отрядах. На участке расположена стела с российским гербом, бронзовым лавровым венком и надписью на русском и греческом: "Вечная память воинам России, павшим на земле Греции".

На острове Крит имеется несколько захоронений. В частности, на муниципальном кладбище Святого Луки в городе Ханья установлен мемориал в память о погребенных в 1897-1911 годах 14 моряках Российского императорского флота, участниках международной миротворческой операции 1897-1909 годов, последовавшей за Греко-турецкой войной 1897 года и членах их семей (всего 20 человек). Там же мраморная плита установлена на братской могиле 33 советских воинов, имена которых не сохранились. По имеющимся сведениям, они были доставлены на остров в качестве военнопленных, осуществили побег и примкнули к греческим партизанским отрядам, сражавшимся против фашистских захватчиков.