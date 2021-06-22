Концерты, шествия и церемонии перезахоронения останков воинов пройдут 22 июня

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Восьмидесятую годовщину начала Великой Отечественной войны отмечают 22 июня в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Мероприятия во многих регионах начнутся в четыре часа утра, в момент, когда гитлеровские войска вторглись на территорию СССР. Пройдут акции "Свеча памяти" и "Лучи Победы", а также концерты, церемонии захоронения останков солдат, при этом количество участников в ряде регионов ограничено в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции.

Накануне Дня памяти и скорби в московском Музее Победы состоялось пленарное заседание Всероссийской конференции "1941 год. Страна в огне". Представители Института российской истории РАН, Российского военно-исторического общества и других научных исторических организаций обсудили вопросы, касающиеся начала и первого периода войны.

"1941 год хранит в себе еще немало тайн, немало архивных открытий. Сегодня Российское военно-историческое общество публикует небольшую подборку документов Центрального архива Министерства обороны, посвященную первым дням Великой Отечественной войны. Здесь и директивы Наркомата обороны, важнейшие указы советского правительства и оперативные сводки с фронтов, в которых говорится о трагедиях войны и ужасах, которые пережили те, кому выпало отражать самый первый, неистовый натиск противника", - сказал на заседании научный директор РВИО Михаил Мягков.

Он подчеркнул, что современное поколение не должно забывать о подвиге героев Брестской крепости, тех, кто первым принял удар германских солдат и больше месяца сдерживал целую пехотную дивизию неприятеля, о героях из других городов страны - "маленьких Брестских крепостях" - мужественно защищавших отечество. "Фундамент будущей победы в мае 1945 года закладывался уже тогда, 22 июня 1941 года, когда наши летчики сбивали таранным ударом над Брестом немецкие самолеты", - считает историк.

Как ранее сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Владимир Путин, следуя традиции, в этот день возложит венок к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на СССР возложит венок на советском воинском кладбище в берлинском районе Панков, сообщила канцелярия главы германского государства. По данным посольства России в ФРГ, церемония возложения венков также пройдет на мемориале в парке Тиргартен, в ней примут участие российские дипломаты.

Концерт, марафоны фильмов и световое шоу

В 04:00 мск на Парящем мосту столичного парка "Зарядье" пройдет памятный концерт, в котором примут участие актеры Сергей Гармаш, Сергей Безруков, Евгений Миронов, Алексей Гуськов, Александр Петров, Марина Неелова, а также оперный певец Ильдар Абдразаков, скрипач Вадим Репин, пианист Иван Бессонов, гобоист Тимофей Яхнов и другие. Ведущими выступят Дарья Златопольская и Андрей Малахов, прямую трансляцию будут вести два телеканала - "Россия" и "Россия-24", три радиостанции - "Маяк", "Радио России", "Вести FM", а также платформа "Смотрим", сообщили в пресс-службе ВГТРК. Зрители услышат "Реквием" композитора Кузьмы Бодрова на стихи Роберта Рождественского в исполнении Всероссийского юношеского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета, актеров и музыкантов разных поколений.

Телеканал НТВ также в 04:00 проведет марафон памяти Брестской крепости. Зрители увидят более часа оригинальной кинохроники о первых часах войны. Весь марафон продлится четыре часа. Кроме того, телеканал покажет фильмы о войне.

С 4 утра до полуночи будет длится специальный эфир, подготовленный видеоплатформой RUTUBE и телекомпанией "Ред Медиа". На историческом канале платформы "365 дней ТВ" будут показаны больше 20 отечественных проектов, посвященных первому этапу Великой Отечественной войны. Среди них премьеры - документальные фильмы о блокаде Ленинграда и об отношении к монументам советских воинов в Европе; проект собственного производства канала "Ржев. Русский Верден".

Благотворительный фонд "Память поколений" проведет в День памяти и скорби ежегодную общенациональную акцию "Свеча памяти" в онлайн-формате. Любой желающий сможет за 1 рубль зажечь виртуальную свечу на сайте деньпамяти.рф. Собранные средства будут направлены на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

22 июня Музей Победы и Московский государственный университет будут освещены разноцветными лучами в рамках акции "Лучи Победы". Как сообщили в пресс-службе музея, на здание будут направлены более 230 прожекторов, которые будут работать с 22:00 в течение нескольких часов. Акцию проведут и в других Городах-героях и Городах воинской славы России.

Вставшие первыми на защиту

В странах ближнего зарубежья, народы которых наравне несли тяготы военного времени, вспоминают 22 июня как трагическую дату в общей истории. В белорусский Брест, одним из первых вставших на пути гитлеровцев, накануне прибыл передвижной музей "Поезд Победы", который пробудет там до 24 июня. Этот музейно-исторический проект организован Белорусской железной дорогой и ОАО "Российские железные дороги". В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" на рассвете 22 июня состоится митинг-реквием, а затем международная военно-историческая реконструкция, посвященная обороне Брестской крепости. Члены Совета постоянных представителей государств-участников СНГ во главе с председателем Исполнительного комитета СНГ Сергеем Лебедевым возложат венки и цветы к Вечному огню. В 12 часов в Белоруссии будет объявлена минута молчания.

В бывших республиках СССР пройдет международная акция "Свеча памяти", организуемая представительствами Россотрудничества. В столицах стран ближнего зарубежья волонтеры зажгут 1418 свечей - по числу дней войны. Пройдут митинги памяти на мемориалах и кладбищах, где похоронены воины Великой Отечественной и ветераны, состоятся выставки и телемарафоны.

Мероприятия, посвященные началу Великой Отечественной войны, состоятся в Государственном мемориальном музее обороны и блокады Ленинграда в Петербурге: 22 июня музей запустит интернет-акцию "Блокадный архипелаг памяти". Участники будут выкладывать в социальные сети рассказы о городских местах, связанных с Великой Отечественной войной, с хештегом #БлокадныйАрхипелаг и адресом. Рассказы войдут в интерактивную карту "Блокадный архипелаг памяти", акция продлится до 8 сентября. Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, пройдут и в Ленинградской области. Среди них - мотопробег, приуроченный к 80-летию начала войны. Участники проедут около 40 км от Всеволожска до Кировска.

Захоронение останков солдат и шествие со свечами

В День памяти и скорби в регионах СЗФО будут читать стихи о войне, вспомнят выпускников 1941 года и тех, чье детство пришлось на годы войны. В Калининграде в Музее Мирового океана 22 июня пройдет акция "Вечер перед войной" - о школах, где 21 июня 1941 года проходили выпускные вечера, и выпускниках, которые уже на следующий день отправились добровольцами на фронт. В Вологодской и Архангельской областях, Республике Коми пройдут поэтические вечера и марафоны. В библиотеках Коми все желающие прочтут стихи о войне, а сотрудники Центра народного творчества зачитают приказы 1941-1942 годов по мобилизации работников учреждения, сохранившиеся в архивах Центра. В Национальном музее республики откроется выставка "И началась война…", где представят уникальные документы и фотографии, аудио и видео воспоминания детей войны.

В музее "Вологда на рубеже XIX-XX веков" в ходе программы "Горит солдатская звезда..." актер Михаил Драгунов прочтет стихи вологодского поэта Михаила Сопина, пережившего войну ребенком. А в рамках "Вахты памяти" выступят офицеры Вологодского морского собрания, бойцы Вологодского объединения поисковиков, литераторы, актеры, хор ветеранов под руководством Татьяны Тераевич, исполнители авторских песен Александра Колотий и Ирина Бурхаева, студенты. В Архангельске состоится премьера моноспектакля "Жила-была девочка" о военном детстве Луизе Аминовой из Бугуруслана, которая родилась в 1941 году.

В Псковской области в День памяти и скорби торжественно предадут земле останки 190 воинов, погибших в годы войны на территории Великолукского района. Тела бойцов были подняты членами поискового отряда "Штурм". В этот день в регионе запланировано открытие военно-исторической площадки ДОСААФ и Псковского клуба стендового моделирования "Диарама", посвященной юбилею скорбной даты.

К акции "Лучи Победы" присоединились в Карелии и Новгородской области. В Великом Новгороде состоится театрализованное шествие от Вечного огня в новгородском Кремле. Молодые люди в форме советских солдат пройдут со свечами в руках через весь Кремль к монументу Победы, где ровно в полночь в небо взмоют два ярких луча. В Мурманске в 04:00 состоится возложение цветов к памятнику Защитникам Советского Заполярья.

Ордена из свечей и прожекторы в небо

В регионах Юга России в День памяти и скорби также пройдет ряд памятных мероприятий. К примеру, в Астрахани вечером в ночь с 21 на 22 июня на территории Кремля создадут из свечей и лампад орден Красной Звезды и надпись "Астрахань", а в Ростове-на-Дону и Таганроге пройдет акция "Лучи Победы".

В Краснодарском крае в этот день пройдет массовое захоронение останков советских воинов, обнаруженных в ходе полевых экспедиций. В этом году торжественно-траурные церемонии пройдут в селе Кеслерово Крымского района, селе Поднависла Горячего Ключа, станице Старотитаровской Темрюкского района. Как рассказал председатель Регионального отделения ООД "Поисковое движение России" в Краснодарском крае Александр Шепелев, всего планируется захоронить останки 87 красноармейцев.

Волгоградские полицейские проведут ежегодную патриотическую акцию "Завтра была война…". Сотрудники регионального главка МВД на Мамаевом Кургане со свечами в руках почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны. В музее-заповеднике "Старая Сарепта" 22 июня стартует детская экскурсионно-интерактивная патриотическая программа "Посылка на Сталинградский фронт". Ребята увидят, что входило в состав фронтовых посылок, и напишут письмо, сложив его "солдатским треугольником". А в Севастополе пройдет концерт "Детство и война", в нем примут участие солисты и сводный хор всероссийского детского благотворительного фестиваля "Белый Пароход" - музыкально-одаренные дети со сложной судьбой, прошедшие конкурсный отбор со всей России.

Памятник из свечей

На Северном Кавказе в этом году из-за пандемии коронавируса не стали отменять мероприятия, приуроченные ко Дню памяти и скорби. Так, в городе Невинномысске на Ставрополье пройдет памятное шествие. В этом году у братских могил в городе пройдет панихида по погибшим в годы Великой Отечественной Войны, затем жители организованной колонной пройдут к обелиску "Вечная слава", где все вместе исполнят песню "Священная война".

Регионы СКФО традиционно присоединятся к общенациональной акции "Свеча памяти". В Кабардино-Балкарии участники 22 июня в 04:00 мск зажгут свечи памяти и установят их у мемориала "Вечный огонь" в Нальчике - Городе воинской славы. А уже днем город на минуту погрузится в тишину - в 12:15 мск жители республики на центральной улице Нальчика услышат объявление минуты молчания.

Также республика присоединится к всероссийской акции "Красная гвоздика". Волонтеры Победы КБР направят значки с изображением гвоздики для распространения в администрации городов и районов республики, а все собранные средства пойдут на помощь ветеранам боевых действий. В Северной Осетии накануне, 21 июня, в 22:00 мск партия "Единая Россия" совместно с "Волонтерами Победы" провела акцию "Огненные картины Победы" - активисты выложили из зажженных свечей силуэт памятника семи братьям Газдановым. В Чечне в День памяти и скорби возле смотровой площадки проведут флешмоб "Лестница в небеса", а дети исполнят песни военных лет.

В Ингушетии в День памяти и скорби чтят также память более 100 сотрудников правоохранительных органов - жертв нападения боевиков на регион в ночь на 22 июня 2004 года. На территории мемориального комплекса "Слава" в Малгобеке пройдут траурные мероприятия, в которых планируется участие около сотни представителей органов государственной власти, депутатов Народного собрания, а также представителей общественных организаций и религиозных течений. Помимо этого, в республике пройдут выставки, спектакли, часы мужества и беседы.