Минобороны опубликовало архивы о трех "крепостях", замедливших блицкриг в 1941 году

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Минобороны России, в рамках историко-познавательного мультимедийного раздела "День, о который разбился блицкриг", опубликовало уникальные архивные документы о первых днях Великой Отечественной войны и о трех неприступных "крепостях" на границах СССР, которые наиболее замедлили продвижение немецких войск летом 1941 года.

В разделе приводятся документы с информацией об общих ожиданиях обеих сторон накануне 22 июня 1941 года. Немецкое командование рассчитывало на быструю победу в новой войне, в то время как, вопреки всеобщему представлению, советское военное руководство понимало неизбежность происходящего и старалось подготовить армию к предстоящим событиям.

"Для достижения успеха необходимо действовать внезапно и стремительно, как это было в Польше и на Западе. Так как русские на этот раз не имеют численного превосходства, как это было во время мировой войны, то они, вероятнее всего, не смогут после нашего прорыва сосредоточить свои растянутые по фронту войска и организованно предпринять ответные действия. А затем в боях местного значения быстро потерпят поражение в результате превосходства германских войск и командования", - приводятся в качестве примера ожиданий немецких стратегов выдержки из "Предварительного плана операций на Востоке", подготовленного главным командованием сухопутных войск Германии 5 августа 1940 года.

В соответствии с этим планом, общая продолжительность восточной кампании до выполнения поставленных задач определялась военным командованием гитлеровской Германии в рамках от девяти до 17 недель. Для этих целей предполагалось уже к весне 1941 года подготовить для войны с Советским Союзом 147 дивизий, из которых 24 - танковых.

Что касается советской стороны, то на сайте представлены документы, свидетельствующие о начале учений и активной подготовки к отражению возможной агрессии уже в начале мая 1941 года. "В первых числах мая установлена интенсивная переброска немецких войск и сосредоточение их к нашей государственной границе. Распоряжением Главного командования Красной армии с 5 мая 1941 года введен в действие план прикрытия и округ приступил к подъему частей и сосредоточению их к госгранице. Тем же распоряжением на территории округа создан Северо-Западный фронт с передачей обороны северного и северо-западного побережий Эстонской ССР Северному фронту", - говорится в опубликованном в разделе задании на авиационную игру с командованием Прибалтийского особого военного округа.

Брестская крепость

Особый интерес представляют материалы, посвященные трем знаковым опорным точкам в приграничных районах, которые наиболее сильно осложнили реализацию немцами тактики блицкрига. В первую очередь речь идет о Брестской крепости. В разделе опубликовано множество документов, раскрывающих детали тяжелейших боев, которые защитники крепости вели в первые дни войны.

"Недостаточное количество артиллерии не дает возможности остановить продвижение танков противника. Боеприпасов в частях осталось мало", - приводятся строки из журнала боевых действий 4-й армии.

Приводятся также и наградные документы на защитников крепости с описанием их подвигов. Из них можно узнать, как многие младшие офицеры проявляли инициативу и брали управление подразделений в свои руки в условиях гибели командного состава.

"В первый день войны многие офицеры выбыли из строя и он был назначен исполняющим обязанности начальника штаба крепости, приступил к выстраиванию обороны, морально поддерживал бойцов", - записано в наградном листе на исполняющего обязанности начальника штаба Брестской крепости лейтенанта Петра Кошкарова.

Задокументированы даже уникальные случаи, как рядовые брали на себя командование целыми батальонами. "Товарищ Шугуров, ввиду отсутствия командиров, проявив находчивость, взял командование батальоном на себя, приказал писарю батальона при необходимости уничтожить документы штаба, а заведующему складом выдать оружие личному составу батальона; водителям танков и бронемашин - занять огневые позиции для обороны крепости", - приводится отрывок из наградного листа на рядового Алексея Шугурова.

Полуостров Ханко

Еще одним опорным пунктом у советской границы, на котором споткнулась немецкая военная машина и их союзники финны, была военно-морская база на полуострове Ханко. Вопреки всеобщим представлениям, именно оборона этого опорного пункта стала самым длительным приграничным сражением, продлившимся в итоге более полугода, которое закончилось организованным отступлением советских войск по приказу командования. За время обороны защитники базы не только не сдали своих позиций, но и провели успешную контратаку, захватив часть финской территории.

"За период военных действий, благодаря самоотверженным действиям, заняли острова: Бьерхольм, Бокхольм, Бьеркхольм, Гунхольм, Старкерн, Эльмюльм", - говорится в одном из многочисленных донесений 8-й стрелковой бригады, оборонявшей полуостров.

Защитникам базы под руководством капитана Бориса Гранина удавалось с помощью активной обороны длительное время сдерживать противника. В разделе приведены документы как о его личных подвигах, так и о заслугах бойцов, сражавшихся под его началом.

"В течение июля и августа под его непосредственным руководством были захвачены у врага острова Гунхольм, Эльмхольм, Фуруэн и была отбита попытка финнов высадить десант на остров Эльмхольм", - отмечено в опубликованном наградном документе.

В разделе есть и история про одного из его лучших бойцов - Героя Советского Союза рядового Петра Сокура. "В бою с белофиннами на 1 июля проявил себя как мужественный, отважный и бесстрашный патриот нашей Родины. Снайпер Сокур убил четырех снайперов, шесть автоматчиков, трех солдат противника; находясь в окружении, метким огнем уничтожал пулеметчиков, автоматчиков и офицеров, при отходе противника разоружил трех финнов и представил на командный пункт", - приводится выдержка одного из наградных документов на прославленного бойца.

Моряки Лиепая

Расположенная в городе Лиепая (Латвийская ССР) военно-морская база оказала противнику не менее ожесточенное сопротивление и была интересна еще и тем, что бои там велись как на суше вокруг города, так и на море силами флота. При этом в составе сил базы в основном были небольшие корабли, торпедные катера и подводные лодки.

"Участвуя в атаке отряда легких сил противника, при интенсивном обстреле последнего и атаке с воздуха самолетами противника, утопил один крейсер типа "Кельн", два миноносца, и один лидер подорван. После чего постановкой дымовой завесы прикрыл отход катеров и дал возможность командиру отряда старшему лейтенанту Гуманенко снять личный состав с горевшего торпедного катера и вернуться в базу", - говорится в приведенном на сайте Минобороны наградном листе на командира торпедного катера Героя Советского Союза лейтенанта Алексея Афанасьева.

Малыми силами советских моряков агрессору на этом участке был нанесен ущерб, которого он никак не мог ожидать. В бой шли даже корабли, частично не пригодные для ведения боевых действий.

Так подводная лодка "С-3" под руководством капитан-лейтенанта Костромичева, будучи неисправной и неспособной к погружению, вступила в бой с немецкими торпедными катерами. "Вела бой в течение 1 часа 30 минут, отражая их атаки артиллерией и уклоняясь маневрированием", - говорится в отчете о боевых действиях подводных лодок Краснознаменного Балтийского флота.

"Замысел блицкрига - "молниеносной войны" - был сорван: воины Красной армии оказали ожесточенное, упорное и яростное сопротивление захватчикам. Даже в самых безнадежных обстоятельствах, будучи в окружении, советские бойцы и командиры, проявляя мужество и массовый героизм, ценой своих жизней выполняли поставленные задачи, свято защищали Отечество", - говорится в сообщении Минобороны, посвященном защитникам "крепостей", о которые "споткнулся" немецкий захватчик 22 июня 1941 года.