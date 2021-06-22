В Италии с 28 июня отменят обязательное ношение масок на открытом воздухе

РИМ, 22 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца объявил об отмене обязательного ношения масок на открытом воздухе с 28 июня. О соответствующем решении он сообщил в понедельник вечером в Facebook .

"С 28 июня отменяем обязательное ношение масок на открытом воздухе, но сохраняются все указания научно-технического комитета", - проинформировал министр своих подписчиков. Как уточняет газета Corriere della Sera, инициатива обратиться к комитету, который с начала пандемии занимается разработкой рекомендаций правительству, принадлежала премьер-министру Марио Драги. Окончательное решение было принято на основе состоявшегося в понедельник заседания экспертов.

При этом, как уточняется, ходить без маски можно будет только на открытом воздухе и в областях, считающихся безопасными с точки зрения эпидемиологических рисков (белые зоны). К таким на данный момент относятся все, кроме северо-восточной Валле д’Аоста, которая также перейдет в белую зону через неделю. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации ношение масок снова станет обязательным.

При этом маску необходимо иметь всегда при себе, чтобы надевать на загруженных улицах, а также в любом закрытом помещении - от магазинов до общественного транспорта, поездов и самолетов.

Ранее в СМИ возможной датой отмены ношения масок на улице называлось 15 июля. Затем начали говорить о пятом июля. Масочный режим в целом соблюдается, только на пляжах страны, где начался летний сезон, отдыхающие снимают маски, полиция относится к этому лояльно.

После серьезных ограничений, действовавших после начала второй волны пандемии почти девять месяцев, в Италии удалось нормализировать эпидемиологическую ситуацию. В данный момент насчитывается около 20 случаев заражения на 100 тыс. населения. Власти утверждают, что этому способствует идущая кампания вакцинации. С 21 июля в стране отменили комендантский час.