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Пандемия COVID-19

Эксперт заявил, что коронавирусом нельзя заразиться при купании в водоемах

Роспотребнадзор ранее проводил исследования воды на наличие в ней коронавируса, положительные находки не выявили ни в одном случае

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция не передается через воду, поэтому заразиться ею, купаясь в водоеме, нельзя. Об этом сообщил ТАСС ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

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"Подтверждений того, что возбудитель COVID-19, который передается от человека к человеку воздушно-капельным путем, может распространяться через воду, на сегодняшний день нет. Таким образом, вода из открытых водоемов не может считаться источником передачи новой коронавирусной инфекции", - сказал он.

Лебедев добавил, что Роспотребнадзор проводил исследования воды на наличие в ней коронавируса. Положительные находки не выявили ни в одном случае.

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