"Известия": количество поисковых запросов на вылет из России в Турцию увеличилось на 173%

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число поисковых запросов на вылет из России в Турцию выросло на 173% после информации о возобновлении авиасообщения между двумя странами. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на представителя агрегатора авиабилетов Aviasale.

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Как сообщает издание, количество поисковых запросов по маршруту Москва - Анталья в моменте выросло на 182%, в то время как на 10% снизилось число поисковых запросов на билеты в Сочи, на 25% - в Симферополь.

В агрегаторе OneTwoTrip добавили, что цена перелета из РФ в Турцию в период с 21 июня по 31 августа туда-обратно в среднем составляет 29 тыс. рублей на человека. Уточняется, что поездка в Анталью обойдется в 30 тыс. рублей, в Стамбул - в 27 тыс. рублей, в Даламан - в 28 тыс. рублей.

По данным участников туротрасли, в начале июля недельный отдых в Турции в трехзвездочном или четырехзвездочном отеле будет стоить порядка 50 тыс. рублей на двоих.

"Отдых в Турции обходится процентов на 30 дешевле, чем в Греции, и процентов на 40, чем на Кипре. А вот Болгария по цене сопоставима, но эта страна интересна россиянам меньше Турции, потому что там то же самое Черное море, что в Сочи, Батуми или Абхазии, люди не чувствуют себя на заграничном курорте", - отметил "Известиям" гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян.

Представители туроператоров уточнили, что возобновление авиасообщения с Турцией не повлияло на цены на туры в Египет, Марокко и ОАЭ.

18 июня оперштаб принял решение о возобновлении в полном объеме авиасообщения с Турцией с 22 июня. Авиасообщение с Турцией было ограничено с середины апреля на фоне новой вспышки коронавируса в этой стране.