В США 32% опрошенных считают, что Байден победил на выборах из-за фальсификаций

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Многие американцы полагают, что демократ Джо Байден победил на президентских выборах в ноябре 2020 года вследствие фальсификаций. Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса общественного мнения, проведенного с 9 по 14 июня исследовательской службой Университета Монмута.

Согласно приведенным данным, 61% респондентов заявили, что считают победу Байдена честной. 32% участников опроса ответили, что демократ одержал верх над предыдущим президентом США Дональдом Трампом "из-за фальсификаций на выборах". Остальные не ответили однозначно на этот вопрос.

Немногим менее половины респондентов, которые считают, что демократ победил из-за фальсификаций, заявили, что "никогда не признают Байдена президентом". Остальные отметили, что следует оставить споры о выборах в прошлом.

Как уточнили исследователи, аналогичные опросы проводили также в январе и марте текущего года, а также в ноябре прошлого года. Во всех случаях доля опрошенных, которые полагают, что победа Байдена стала результатом фальсификаций, также составляла 32%. Такого мнения по большей части придерживаются сторонники Республиканской партии США. В последнем опросе участвовали 810 совершеннолетних жителей Соединенных Штатов. Вопросы им задавали по телефону.

Трамп и другие республиканцы после состоявшихся в ноябре 2020 года выборов заявляли о систематических нарушениях при голосовании. Они многократно обращались в суды с требованием о проведении пересчета голосов избирателей в ряде штатов. Однако действия республиканцев не имели успеха, их иски были отклонены судами, в том числе Верховным судом США. 20 января состоялась инаугурация Байдена.