Концерт, приуроченный к годовщине начала Великой Отечественной войны, прошел в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Концерт "Детство и война", приуроченный к 80-й годовщине с начала Великой Отечественной войны, прошел в Севастополе в ночь на вторник. В нем приняли участие юные исполнители из 26 регионов России.

Концерт прошел на площадке музейно-мемориального комплекса "35-я береговая батарея". В июле 1942 года здесь, на мысе Херсонес, проходил последний рубеж обороны советских солдат и моряков, более полугода удерживавших город, а сейчас на специально смонтированной сцене выступили подопечные фонда "Белый пароход". Ребята вместе с оперными певцами Любовью Петровой и Игорем Морозовым исполнили песни, посвященные войне, и прочитали стихи. В концерте также приняли участие Дмитрий Губерниев, Дмитрий Харатьян и другие российские артисты.

"Сегодня, несмотря на то, что столько лет прошло, память возвращает нас к той страшной, разрушительной, кровопролитной войне, которая унесла десятки миллионов жизней наших сограждан. Весь наш народ поднялся на защиту Родины. Мы сегодня отдаем дань памяти и уважения защитникам нашей великой страны, мы удивляемся их стойкости и самоотверженности", - сказал, обратившись к участникам и зрителям, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Он добавил, что в концерте в Севастополе участвуют школьники из 26 регионов. Концерт на мысе Херсонес завершился перед рассветом.

На 47 минут раньше

Великая Отечественная война началась для Севастополя на 47 минут раньше, чем для всей остальной страны - первые бомбы упали на город в 03:13 в ночь на 22 июня 1941 года. В это же время ровно восемь десятилетий спустя в Севастополе начались памятные мероприятия.

В самом центре города горожане возложили цветы к Мемориалу героической обороны Севастополя 1941-1942 годов. В память о погибших в годы войны были зажжены 9 тыс. свечей. Из них был выложен силуэт памятника Солдату и матросу - одного из символов героической истории Севастополя.

После этого с Графской пристани в море были запущены бумажные кораблики со своими мечтами - как дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.

В память о первых жертвах войны - мирных жителях, погибших при первой бомбардировке города - на улице Нефедова установлен мемориал - во вторник сюда традиционно будут возложены цветы.

"Лучи Победы"

Еще одна акция планируется в городе вечером 22 июня. В 21:30 в 80-ю годовщину начала Великой Отечественной войны 80 прожекторов должны разрезать ночную тьму над городом. Акция "Лучи Победы" призвана почтить память тех, кто отдал свои жизни в борьбе против фашистской Германии.

Перед этим в государственном историко-археологическом музее-заповеднике "Херсонес Таврический" запланирован концерт военного оркестра севастопольского полка Южного округа Росгвардии. А после акции на стене, когда-то служившей для обороны древнего Херсонеса, будет показан 20-минутный фильм об истории города, основанного около 2 500 лет назад. Фильм выполнен с технологией видеомэппинга.

Севастополь в годы войны

Севастополю присвоено звание города-героя. Оборона Севастополя началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки. Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттягивая на себя значительные силы. Оккупация города длилась почти два года, он был освобожден 9 мая 1944 года.