В Перу разрешили вакцинировать подростков препаратом от коронавируса Pfizer

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 22 июня. /ТАСС/. Минздрав Перу разрешил использовать вакцину американской фармацевтической компании Pfizer от коронавируса для иммунизации подростков в возрасте от 12 лет. Об этом сообщил в понедельник глава ведомства Оскар Угарте.

"Pfizer одна из немногих проводила исследование на лицах 12-18 лет. Это уже разрешено в США. Мы приняли такое же решение. Но это не значит, что принято решение о начале вакцинации этой возрастной группы", - приводит слова чиновника на своем сайте газета Peru 21. Как уточняет издание, соответствующее постановление Минздрава Перу датировано 17 июня.

По словам министра, вакцинация этой достаточно многочисленной категории населения потребует дополнительных логистических мероприятий, поэтому пока власти намерены продолжить прививочную кампанию среди совершеннолетних. Прививать от коронавируса подростков могут начать не раньше третьего квартала текущего года. По мнению чиновника, это позволит возобновить очные занятия в школах начиная со следующего года.

По данным Минздрава, в стране зафиксировано свыше 2 млн подтвержденных случаев COVID-19 и около 190 тыс. смертей от его последствий. На 100 тыс. жителей приходится свыше 580 умерших в результате инфицирования, что является худшим показателем в мире, отмечают специалисты университета Джонса Хопкинса.