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Пандемия COVID-19

Власти Индонезии ввели новые ограничения из-за активного распространения коронавируса

В частности, предприятия, которые не относятся к стратегическим сферам, должны будут обеспечить удаленную работу 75% сотрудников

СИНГАПУР, 22 июня. /ТАСС/. Власти Индонезии объявили о введении со вторника социальных-экономических ограничений в районах с наиболее сложной эпидемиологической ситуацией, однако отказались от общенационального карантина, несмотря на рекордно высокий рост числа инфицированных коронавирусом. О новых мерах, которые будут действовать в течение двух недель, объявил министр-координатор по вопросам экономики Аирлангга Хартарто.

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"В зонах, где объявлен красный - наивысший - уровень угрозы, места общепита, кафе, рестораны будут работать только навынос и до 20:00. Заполняемость магазинов не должна превышать 25%", - говорится в заявлении. Кроме того, "предприятия, которые не относятся к стратегическим сферам, должны обеспечить удаленную работу 75% сотрудников", отметил министр. Он также добавил, что "все религиозные мероприятия будут приостановлены, туристические объекты закрыты, школьники переводятся на домашний режим обучения".

В Индонезии в течение нынешнего месяца наблюдается резкий рост числа заразившихся, в понедельник был установлен очередной антирекорд - свыше 14,5 тыс. новых случаев за сутки. Общее количество инфицированных за время пандемии превысило 2 млн человек, из которых около 55 тыс. умерли. Местные эксперты объясняют очередную вспышку активным распространением в стране индийского штамма, а также отсутствием запрета на поездки во время недавнего празднования окончания рамадана - священного для мусульман месяца поста.

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ИндонезияПандемия COVID-19
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