В Брестской крепости начались мероприятия, посвященные 80-летию начала ВОВ

МИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Памятные мероприятия, посвященные 80-летию начала Великой Отечественной войны, начались в Брестской крепости - цитадели, которая первой в СССР приняла на себя удар германских войск.

Митинг-реквием, посвященный Дню всенародной памяти жертв войны, который транслировало в прямом эфире белорусского телевидение, начался в половине четвертого утра (время совпадает с московским) на площади "Церемониалов" цитадели. По сложившейся традиции на речную гладь Буга пограничники опустили венки с горящими свечами в память о тех, кто героически сражался с врагом и кто погиб во время войны. На площади звучали "Журавли" композитора Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова, а в небо были выпущены десятки белых шаров как символы душ умерших.

Цветы и венки были возложены к Вечному огню и надгробиям солдатских могил от ветеранов, белорусского духовенства, руководства Исполнительного комитета СНГ, Постоянного комитета Союзного государства Белоруссии и России, членов коллегии Евразийской экономической комиссии. Затем была объявлена минута молчания, торжественным маршем прошли военнослужащие.

Помнить о подвиге

"Сегодня у нас есть право вновь осмыслить масштаб подвига защитников Брестской крепости, солдат, защитивших свое единое отечество и взявших на себя огромную ответственность за освобождение стран Европы", - сказал государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, выступая перед собравшимися. По его словам, нарастают попытки фальсифицировать историю, переписать историю сражений Великой Отечественной войны из западных столиц, заставляют видеть с экранов марши нацистов в ряде соседних стран. Мезенцев напомнил, что совсем недавно ушел из жизни последний защитник Брестской крепости, нынешнее поколение должно помнить о подвиге и чтить его.

Ветеран Абрам Миркин, который в свои 100 лет приехал на брестскую землю из Орла, был зенитчиком, участвовал в прорыве блокады Ленинграда, а победу встретил на границе с Финляндией. Он рассказал, что прошел Великую Отечественную войну и испытал на себе все ее тяготы, горе, а также радость Победы. "Очень важно, чтобы молодежь впитала в себя то, что совершили их прадеды и деды для Победы. Я хотел бы, чтобы они сохранили эту память", - сказал ветеран.

Масштабная военно-историческая реконструкция

Затем на Кобринском укреплении в крепости началась военно-историческая реконструкция обороны Брестской крепости с участием более 300 реконструкторов из Белоруссии, России, Украины, стран Балтии. Представление началось с показа последнего мирного дня гарнизона, затем продолжилось артналетом, эпизодами боя. В них отразили атаку отважного воина Самвела Матевосяна, мужество майора Петра Гаврилова. Для максимально реалистичного воссоздания картины происходящего в первые дни войны реконструкторы задействовали раритетные мотоциклы, автомобили, в том числе немецкий "Опель блиц", два танка Т-38.

Памятные мероприятия продолжатся до вечера. В 20:00 в мемориальном комплексе состоится концерт-реквием, посвященный 80-летию начала героической обороны Брестской крепости.

В начале Великой Отечественной войны Брест оказался на направлении главного удара сильнейшей группировки немецко-фашистской армии. Защитники Брестской крепости, бессмертный гарнизон - воины более 30 национальностей бывшего СССР - почти месяц мужественно сражались с врагом, находясь в полном окружении, без воды и продовольствия, без связи, при острой нехватке боеприпасов и медикаментов. В 1965 году Брестской крепости было присвоено звание крепость-герой с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда". Из сотен тех, кто погиб при обороне крепости, на сегодня известны лишь 270 человек. Их имена занесены на мемориальные плиты.