Сахалинский и московский зоопарки займутся сохранением генофонда краснокнижного филина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 июня. /ТАСС/. Специалисты Сахалинского зооботанического парка совместно с московскими коллегами займутся разведением и сохранением генетического фонда рыбного филина - редчайшей птицы, занесенной в международную, российскую и сахалинскую Красные книги. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе островного зоопарка.

"С этой важной миссией [по созданию генофонда рыбного филина] на остров прибыл заведующий отделом птиц центра воспроизводства редких видов животных московского зоопарка Павел Рожков. По разрешению Росприроднадзора из дикой природы им были изъяты три птенца рыбного филина из разных гнезд государственного природного заповедника "Курильский" (Курильские острова, Сахалинская область - прим. ТАСС) для дальнейшего их воспроизводства в московском центре", - рассказали в сахалинском зоопарке.

По словам Рожкова, общая численность подвида, обитающего на островах Кунашир (Курильские острова, Сахалинская область) и Хоккайдо (Япония), в настоящее время составляет всего лишь 300 особей. Именно поэтому необходимо создать в зоопарках вольерную популяцию рыбного филина. В случае, если все пройдет успешно и в центре будет получено потомство краснокнижной птицы, совместно с сахалинским зоопарком планируется создание базы для разведения рыбного филина в ареале его обитания на Сахалине, распределение приплода по другим зоопаркам и переселение вида обратно в природу.

В настоящее время рыбный филин находится на грани исчезновения. На российском Дальнем Востоке и на северных островах Японского архипелага их насчитывается всего лишь не более 4 тыс. особей.