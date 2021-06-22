Российские дипломаты в Токио в годовщину начала войны почтили память разведчика Зорге

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства РФ в Японии возложили во вторник цветы к могиле советского разведчика Рихарда Зорге по случаю 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

"Ровно 80 лет назад, в предрассветные часы 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война. Тогда, в эти первые часы, наши сограждане еще не знали, что еще впереди три года, 10 месяцев и 18 дней тяжелейшей борьбы, но уже тогда наши предки верили в победу. Эта победа пришла в мае 1945 года в результате героизма наших солдат на фронтах и самоотверженного труда наших соотечественников в тылу", - сказал на церемонии посол России в Токио Михаил Галузин. Он также отметил важную роль группы Зорге, которая внесла вклад в достижение общей победы.

По словам дипломата, в последнее время продолжаются попытки принизить решающую роль СССР в победе над фашизмом. "Именно поэтому мы будем и дальше стоять и бороться за историческую правду и будем развеивать лживые тезисы о якобы равной ответственности нацистской Германии с СССР за развязывание войны, а также противостоять попыткам принизить решающую роль нашей страны в достижении победы над врагом", - добавил он.

В мероприятии также приняли участие дипломаты из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По заданию советской военной разведки немецкий коммунист Зорге прибыл в Японию в 1933 году и создал эффективную сеть сбора информации. Он пользовался полным доверием посольства гитлеровской Германии в Токио и сумел наладить получение секретных сведений из высших кругов японских властей.

Под своими позывными "Рамзай" и "Инсон" он, в частности, одним из первых сообщил о примерном времени готовившегося нападения Германии на СССР. Еще большую ценность имели переданные им сведения о том, что Япония не вступит в войну против Советского Союза в 1941 году. По мнению историков, это внесло немалый вклад в победу под Москвой. Зорге был арестован японской контрразведкой 18 октября 1941 года. После долгих допросов его приговорили к смертной казни через повешение, которая состоялась 7 ноября 1944 года. В 1964 году Зорге было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.