В Благовещенске возводят временную дамбу для защиты города от большой воды

ТАСС, 22 июня. Спасатели, волонтеры и студенты в Благовещенске для защиты города от паводка начали сооружение защитной дамбы из мешков с песком в районе набережной, сообщил глава города Олег Имамеев в своем Telegram-канале.

По прогнозам гидрологов, с 24 по 27 июня на реках Амур и Зея у административного центра Приамурья ожидаются максимальные подъемы уровня воды до отметки опасного явления. В зону затопления попадают несколько улиц Благовещенска и входящие в городской округ поселок Зазейский, село Верхнеблаговещенское, Белогорье. Власти объявили режим повышенной готовности.

"Продолжаем возводить дамбы в местах потенциального подъема воды. Полным ходом идут работы на Амурской, 1. Многие горожане откликнулись, готовы оказать посильную помощь и вместе с нами противостоять паводку. Люди пишут мне лично, звонят, предлагают свою помощь. Сейчас спасателям наполнять мешки песком помогают воспитанники областной школы олимпийского резерва, городской детско-юношеской спортивной школы № 5, студенты ДальГАУ, педколледжа, студенты амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства, просто волонтеры", - говорится в сообщении.

Накануне коммунальные службы доставили в район возведения дамбы 75 тонн песка. Ранее мэрия Благовещенска сообщала, что защитное сооружение будет протяженностью 300 м и высотой в 2 м. Кроме этого, планируется временная дамба в селе Белогорье. Запасы грунта создадут в нескольких уязвимых местах Благовещенска и близ него.

За минувшие сутки уровень воды в Амуре у Благовещенска вырос на 88 см и составляет 630 см при опасном явлении 800 см. По предварительным прогнозам, река может повыситься до отметки 900 - 1000 см. Жителям районов, попадающих в зону подтопления, рекомендуют эвакуироваться. Во вторник, 22 июня, власти города открывают несколько пунктов временного размещения на базе школ и общежития.

О ситуации с паводком

В настоящее время в области в зоне паводка находятся пять районов. Подтоплено более 20 жилых домов и более 50 приусадебных участков, эвакуировано 103 человека.