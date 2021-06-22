Организаторы Олимпиады в Токио допустили вариант продажи алкоголя на спортивных объектах

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают возможность разрешить продажу спиртных напитков на спортивных объектах во время соревнований. Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"По словам главы оргкомитета, сейчас изучается вопрос о том, разрешать ли продажу алкоголя на стадионах. Решение будет принято надлежащим образом", - сказал он.

Как отмечает агентство Kyodo, решение на данный счет может быть принято до конца текущей недели. В поддержку этой инициативы активно выступают производители спиртосодержащих напитков, являющиеся спонсорами Игр. Отмечается, что организаторы, скорее всего, разрешат продажу алкоголя, но установят временные рамки для точек реализации.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии коронавируса состязания перенесли на год, теперь они состоятся 23 июля - 8 августа. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков. 21 июня на допуск местных зрителей был установлен лимит в 10 тысяч человек, заполняемость спортивных объектов во время соревнований не должна превышать 50%.