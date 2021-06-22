Макао может открыть границу с Гонконгом через две недели

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 июня. /ТАСС/. Власти Макао впервые с начала пандемии могут открыть въезд для посетителей из близлежащего Гонконга через две недели, если в течение этого периода в специальном административном районе КНР по-прежнему не будет выявлено новых локальных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщила во вторник газета Macau Daily Times со ссылкой на директора департамента здравоохранения Макао Элвиса Ло.

По его словам, условием для открытия границы является отсутствие новых локальных случаев COVID-19 в Гонконге в течение 28 дней подряд. За минувшие две недели таких случаев не было, и если тенденция продолжится, власти Макао готовы рассматривать вопрос об отмене карантина для полностью вакцинированных туристов из Гонконга при отрицательных результатах тестов.

"Мы будем смягчать меры поэтапно, для каждой фазы будут установлены определенные квоты", - добавил чиновник.

Макао (Аомэнь) расположен в часе езды на судне от Гонконга и является крупнейшим в мире игорным центром. В настоящее время "азиатский Лас-Вегас" открыт только для туристов из материкового Китая.