"Бузулукский бор" выдал с начала года рекордное число разрешений на посещение нацпарка

ОРЕНБУРГ, 22 июня. /ТАСС/. Дирекция национального парка "Бузулукский бор", расположенного на территории Оренбургской и Самарской областей, выдала с начала 2021 года почти 22 тыс. разрешений на посещение особо охраняемой природной территории. Это является рекордом для нацпарка, сообщил ТАСС директор Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный парк "Бузулукский бор" Андрей Латыпов.

"На сегодняшний день мы уже побили рекорд дирекции за всю историю выдачи разрешений на посещение национального парка. В 2019 году был установлен рекорд - 21 тыс. за год. За неполных шесть месяцев 2021 года мы уже зарегистрировали почти 22 тыс. разрешений", - сказал он.

Растущая популярность экологического туризма - одна из причин увеличения количества выданных разрешений. При этом Латыпов отметил и повышение сознательности граждан: посетители стали реже нарушать требования закона. По его словам, происходит это, несмотря на ввод с 2021 года обязательной платы за посещение бора.

"Стал строже контроль за посещением национального парка, одновременно мы упростили выдачу разрешений - ввели новую возможность оформить документ дистанционно, через наш сайт. Оплатить тоже можно онлайн. В прошлом году можно было оставить заявку на сайте и получить разрешение на электронную почту в течение нескольких дней. Теперь мы все автоматизировали, систему выдачи таких разрешений запустим в июле. То есть нам не придется даже контролировать заявки, интеллектуальная система будет принимать решение о выдаче разрешений самостоятельно", - объяснил Латыпов.

Согласно официально статистике, в 2020 году национальный парк "Бузулукский бор" посетили 15,5 тыс. человек, но фактическая численность посетителей была не менее 30 тыс. человек, полагают эксперты, так как далеко не все соблюдали закон и получали разрешения на посещение особо охраняемой природной территории. Стоимость разрешения на посещение парка в 2021 году составляет 140 рублей с человека, при этом есть 20 льготных категорий. Например, по инициативе дирекции парка для жителей 52 сел и деревень, расположенных рядом с бором, разрешения выдаются бесплатно. Латыпов отметил, что из 22 тыс. выданных с начала 2021 года разрешений более 80% являются льготными, то есть абсолютно бесплатными.

О национальном парке

Бузулукский бор - лесной массив в степном Заволжье. Формирование соснового бора на песчаных террасах Боровки и Самары началось в послеледниковый период - около 10 тыс. лет назад, собственно сосновый лес с подлеском из лиственных растений сформировался около 3-4 тыс. лет назад.

Для охраны природного комплекса и реликтовых сосновых и сосново-широколиственных лесов в июне 2007 года распоряжением правительства РФ был учрежден национальный парк "Бузулукский бор". Площадь особо охраняемой природной территории превышает 106 тыс. га. В состав национального парка входят 12 лесничеств, расположенных в Самарской и Оренбургской областях.