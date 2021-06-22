{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

В США более 150 млн человек полностью вакцинировались от коронавируса

Минимум одну прививку сделали 177 342 954 жителям США

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Число жителей США, которые были полностью вакцинированы от нового коронавируса, превысило в понедельник 150 млн. Такие оценки приводятся на сайте федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ).

На эту тему
Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах
Как проходит вакцинация от коронавируса в разных странах

Согласно этим данным, минимум одну прививку сделали 177 342 954 жителям США, а две - 150 046 006. Как отмечают в ЦКПЗ, полностью вакцинированы 45,2% населения страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 33,5 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 602 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

Теги
СШАПандемия COVID-19
Эксперт: с точки зрения демографии, последствия Великой Отечественной войны не преодолены
В медиаофисе Всероссийской переписи населения сообщили, что на 1 января 2020 года число 20-летних россиян было почти вдвое меньше, чем 35-летних
Читать полностью