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В аэропорту Ханэда пассажирам предложат самоходные кресла

По данным агентства Kyodo, оно автоматически возвращается к месту своей стоянки после того, как отвезет человека к нужному ему месту

ТОКИО, 22 июня. /ТАСС/. Самоходные кресла для всех желающих с июля начнут использоваться в крупнейшем в Японии аэропорту Ханэда. Об этом было объявлено на состоявшейся там во вторник церемонии, сообщает информационное агентство Kyodo.

Самоходное кресло может доставить своего седока к месту назначения, которое нужно указать на панели управления. Оно снабжено сенсорами, которые позволяют обходить препятствия. Кресло движется со скоростью 2,2 км в час. Оно автоматически возвращается к месту своей стоянки после того, как отвезет человека к нужному ему месту.

Эксперимент с использованием таких устройств проводился с прошлого июля и дал положительные результаты. На первом этапе в двух терминалах аэропорта предполагается разместить по 24 самодвижущихся кресла, однако затем их количество планируется увеличивать.

Аэропорт Ханэда расположен в черте Токио, он принимает международные и многочисленные внутренние рейсы.

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