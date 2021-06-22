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Эксперт: число смертей военных от боевых ранений кратно снизилось за 10 лет

Хирург-преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Виктор Рева отметил, что это связано с улучшением оказания догоспитальной помощи

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Число летальных исходов в результате ранений на войне существенно снизилось за последнее десятилетие в связи с улучшением оказания догоспитальной помощи. Об этом сообщил в интервью ТАСС хирург-преподаватель кафедры военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Виктор Рева.

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"В военной медицине и особенно в военной хирургии за последние 10-15 лет произошел существенный скачок в развитии. И число летальных исходов при боевых ранениях существенно снизилось за последнее десятилетие", - сказал Рева.

По его словам, это происходит за счет нескольких факторов, первый - это догоспитальная помощь. "Она существенно улучшилась. Вообще военно-полевая хирургия, в первую очередь, выигрывает за счет быстрого оказания первой помощи, и объем этой первой помощи был существенно расширен в последнее время", - подчеркнул хирург.

Он отметил, что у медиков появились новые устройства и изделия отечественного производства.

"Проще говоря, нам стали больше раненых довозить. В современных условиях, если к хирургу доставлен раненый, то вероятность его выживания составляет около 97-98%. Кроме того, улучшились средства эвакуации и ускорилась доставка, а фактор времени играет очень важную роль", - пояснил Рева.

Он рассказал, что в Военно-медицинской академии был изобретен ряд кровоостанавливающих средств, в том числе специальные жгуты, гемостатические средства, а также была разработана методика остановки кровотечений для тяжело раненых. По словам хирурга, некоторые изобретения внедряются в гражданскую сферу.

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