Российские дипломаты в Нур-Султане в День памяти и скорби возложили венки к Вечному огню

НУР-СУЛТАН, 22 июня. /ТАСС/. Сотрудники посольства России в Казахстане, представители Россотрудничества и офицеры аппарата атташе по вопросам обороны во вторник возложили цветы к Вечному огню у монумента "Защитники Отечества" в Нур-Султане. Акция состоялась по случаю 80-летия начала Великой Отечественной войны, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ

"Ах, война, что ж ты сделала, подлая...": как изменилась жизнь СССР после начала ВОВ Фотографии корреспондентов ТАСС 1930-х и 1940-х гг.

"Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз было бедой и трагедией для всего советского народа - и для русских, и для украинцев, и для белорусов, и для казахстанцев. Война была отечественная, поэтому все народы СССР встали на защиту своей Родины. И Казахстан был не исключением", - сказал журналистам посол России в республике Алексей Бородавкин.

По его словам, всем известен вклад Казахстана в победу и на фронтах, и в тылу. "Победа в Великой Отечественной войне - это наша слава, наша гордость", - отметил он.

Во вторник памятные акции пройдут и в других городах Казахстана. По инициативе представительства Россотрудничества и ряда общественных организаций казахстанцы принесут цветы к воинским мемориалам и памятникам, а также почтут минутой молчания память погибших в годы войны.

Накануне 80-летия трагических событий в Нур-Султане открылась выставка "Воины-казахстанцы в битве за Сталинград", которая основана на подлинных документах и свидетельствах участников сражения.

В Казахстане во время Великой Отечественной войны на фронт ушли около 1,2 млн человек, половина из которых не вернулись обратно. За боевые заслуги тысячи казахстанцев награждены медалями и орденами, около 500 человек стали Героями Советского Союза, четверо - дважды, 110 уроженцев республики стали полными кавалерами ордена Славы.