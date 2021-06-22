Статью Путина к 80-летию начала войны опубликуют в ZEIT ONLINE и еженедельнике Die Zeit

БЕРЛИН, 22 июня. /ТАСС/. Статья президента России Владимира Путина к 80-летию начала Великой Отечественной войны будет опубликована позже во вторник в немецком интернет-издании ZEIT ONLINE, а также появится в четверг в еженедельной газете Die Zeit в разделе "Мнения". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС представитель издания Йоханна Шахт.

"Я могу подтвердить, что текст сегодня появится на ZEIT ONLINE и в четверг - в разделе "Мнения" в Die Zeit", - сказала она. "Другие детали о публикации мы пока не можем объявить", - добавила Шахт.

Как обещал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, материал опубликуют на сайте главы государства на русском, немецком и других языках. При этом представитель Кремля отказался говорить о содержании статьи, призвав не забегать вперед. Песков подчеркивал, что 22 июня, День памяти и скорби, - святой день для любого человека, который живет на пространстве бывшего СССР.

Он также обращал внимание на то, что публикация статьи на немецком языке не случайна, ведь Германия стала первой жертвой нацизма, "была инфицирована нацизмом и напала тогда на СССР". По мнению представителя Кремля, эта тема очень важна и для немцев, и для россиян.