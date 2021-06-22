Минобрнауки сообщило, что вакцинация студентов вузов от коронавируса является добровольной

В сообщении министерства отмечается, что Фальков провел заседание коллегии об итогах деятельности ведомства за 2020 год.

"Особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам вакцинации. Глава Минобрнауки России отметил, что коронавирус еще не побежден, о чем свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах. Наращивание темпов вакцинации - это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", - говорится в сообщении.

По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует "приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию". "Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться", - добавил министр.

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации с пандемией коронавируса в городе начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки РФ заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.