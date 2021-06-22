Заболеваемость коронавирусом среди молодежи в Кузбассе за неделю выросла почти на 80%

КЕМЕРОВО, 22 июня. /ТАСС/. В Кузбассе наибольший рост заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю зафиксировали среди молодежи в возрасте от 18 до 29 лет. Число заразившихся в этой возрастной группе увеличилось почти на 80%, сообщила на брифинге во вторник заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Надежда Кутькина.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации у нас наблюдается с начала июня, 1-7 июня был прирост 5,9%, затем прирост 24%, далее 43% по неделям. Рост заболеваемости у нас регистрируется во всех возрастных группах с увеличением доли группы 18-29 лет, где наибольший прирост по сравнению с предыдущей неделей на 78%", - сказала Кутькина.

По ее словам, рост заболеваемости связан с увеличением числа контактов в летнее время и несоблюдением масочного режима и социального дистанцирования. Кроме того, как отметила на брифинге заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова, данная возрастная группа демонстрирует и наименьшую активность в вакцинации.

"У нас растет заболеваемость в возрастной группе от 20 лет, это та возрастная группа, которая в том числе не понимает, что они должны вакцинироваться, у них большое количество контактов в социуме, [они] становятся опасны для своих возрастных родственников", - сказала Абросова.

По данным регионального оперативного штаба на 22 июня, в Кузбассе выявлено 38,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 37,1 тыс. из заразившихся выздоровели, умерли 782 человека, остальные находятся под наблюдением медиков.