Инновационная зона на Хайнане создала центр по обслуживанию иностранных специалистов

ХАЙКОУ /Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Зона опережающего инновационного развития "Новый район Цзяндун" в восточной части города Хайкоу (административный центр провинции Хайнань) объявила о начале работы центра по обслуживанию иностранных специалистов, прибывших на остров с целью трудоустройства. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, в церемонии открытия приняли участие около 80 человек, в том числе представители 16 зарубежных государств. Мероприятие состоялось при поддержке трех муниципальных управлений: кадрового развития, по делам "Нового района Цзяндун", а также науки, промышленности и информатизации.

"Этот центр будет разъяснять иностранным специалистам стратегию Хайнаня в сфере занятости. Он займется предоставлением консультаций, а также услуг, которые позволят упростить прохождение процедур для граждан других государств, оформляющих рабочую визу", - прокомментировала создание нового учреждения администрация Хайкоу. Как уточнили местные власти, благодаря таким мерам город рассчитывает увеличить приток ценных специалистов из-за рубежа.

"Новый район Цзяндун" - одна из 11 ключевых зон экономического развития Хайнаньского порта свободной торговли, на территории которых осуществляются наиболее важные стратегические проекты провинции. В перечне задач этой инновационной площадки - развитие современных услуг в области гражданской авиации, финансовой сферы, туризма, науки и техники, урбанизированных объектов сельского хозяйства и электронной коммерции. Согласно официальной статистике, объем иностранных инвестиций в данный кластер в 2020 году превысил $1,4 млрд.