Узбекистан вновь ввел обязательные тесты на коронавирус при въезде в страну

ТАШКЕНТ, 22 июня. /ТАСС/. Спецкомиссия Узбекистана по борьбе с коронавирусом вновь ввела обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для всех въезжающих в страну. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья по решению спецкомиссии вводит систему обязательного тестирования всех лиц, въезжающих в Республику Узбекистан через пограничные пункты пропуска, методом полимеразной цепной реакции", - говорится в сообщении.

В связи с поэтапным ослаблением карантинных ограничений с 15 марта текущего года обязательное проведение ПЦР-тестов для всех въезжающих в республику было отменено, при пересечении границы достаточно было представить справку на русском или английском языках об отрицательном ПЦР-тесте, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда в Узбекистан. Теперь в дополнение к полученной за рубежом справке необходимо будет в течение семи суток сдать уже в Узбекистане повторный ПЦР-тест.

Сообщается также, что в мае - июне в Узбекистане заметно увеличивается ежедневное число заразившихся. По последним данным, в республике зафиксировано уже 106 847 случаев заражения коронавирусом, 102 546 пациентов выздоровели, 720 человек умерли.