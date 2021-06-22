В Новосибирской области к середине 2021 года безработица снизилась на 40%

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Число безработных в Новосибирской области, где по итогам 2020 года этот показатель возрос более чем в 5 раз, снизилось на 40% - с 72 тыс. до 36,5 тыс. человек. Этому способствовало принятие региональных мер поддержки занятости, таких как поддержка предпринимательских инициатив и переподготовка кадров. Об этом сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

В декабре 2020 года она говорила, что число безработных в Новосибирской области с начала 2020 года увеличилось более чем в пять раз - с 13,2 тыс. до 74,2 тыс. человек. По словам Лавровой, коэффициент напряженности на рынке труда составил две единицы, что свидетельствует о том, что два незанятых гражданина приходятся на одну заявленную службой занятости вакансию. Это говорит об ухудшении ситуации, так как в прошлые годы показатель не превышал единицы.

"На конец прошлого года мы зафиксировали небывалую для нас численность людей, официально признанных безработными, - 72 тысячи человек. <…> В этом году было принято распоряжение губернатора об утверждении комплексных мер по обеспечению стабильного функционирования рынка труда - это как традиционные меры: организация общественных работ, временного трудоустройства, так и организация переподготовки и повышения квалификации, а также поддержка предпринимательских инициатив. Все это привело к тому, что численность безработных сократилась на более, чем 40%, и сейчас она составляет 36,5 тыс. человек", - сказала Лаврова.

Она добавила, что уровень официально зарегистрированной безработицы составляет 2,9% (в конце 2020 года - 5,1%). На поддержку занятости в регионе в 2021 году направили более 800 млн рублей. Вместе тем, Лаврова отметила, что по уровню общей безработицы, рассчитываемой по методологии Международной организации труда, наблюдают ухудшение ситуации. "Мы сейчас имеем уровень 6,9%, начинали мы с уровня 6,7%, но нужно говорить о том, что расчет этого показателя достаточно условный, потому что это опросы граждан, которые проводятся Росстатом", - пояснила чиновница, уточнив, что часто опрашиваемые имеют работу, однако занимаются поиском лучших вакансий, из-за чего их относят к безработным.

В марте в Минтруда региона ТАСС сообщали, что власти Новосибирской области намерены до конца года снизить уровень безработицы, возросший к концу 2020 года до 5,2%, почти в пять раз - до 1,5%. Для этого планируется трудоустроить 63 тыс. человек.