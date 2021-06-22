{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Центр им. Гамалеи сообщил, что коронавирус "молодеет"

Все больше тяжелых случаев течения заболевания регистрируют у молодежи, рассказал глава лаборатории центра Владимир Гущин
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция "молодеет", все больше тяжелых случаев ее течения регистрируют у молодых людей. Об этом заявил во вторник руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Как мы видим, со временем у новых штаммов свойства не меняются в лучшую сторону. Мы видим, наоборот, повышение способности передаваться от человека к человеку, мы видим, что люди, наоборот, болеют тяжелее, болезнь "молодеет", появляется большее количество тяжелых случаев среди молодых", - сказал он в эфире канала "Соловьев Live" в YouTube.

По словам Гущина, сейчас появляются повторные случаи заражения COVID-19. Поэтому вакцинация является единственным эффективным средством борьбы с пандемией.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
Центр им. Гамалеи заявил, что "Спутник V" эффективен против индийского штамма коронавируса
По словам руководителя лаборатории Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, препарат практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов
Читать полностью