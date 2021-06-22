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Самолеты из Саратова начнут летать в Баку с 4 июля

Рейсы будут осуществлять раз в неделю по воскресеньям

САРАТОВ, 22 июня. /ТАСС/. Прямые рейсы из Саратова в Баку впервые запустят с 4 июля. Об этом сообщает пресс-служба саратовского аэропорта Гагарин во вторник.

"Из международного аэропорта Гагарин с 4 июля открываются рейсы в Баку. Полеты на самолетах Boeing 737-800 вместимостью 176 кресел будет выполнять авиакомпания S7 Airlines", - говорится в сообщении.

Уточняется, что рейсы в международный аэропорт Гейдар Алиев будут осуществлять раз в неделю по воскресеньям.

Из Саратова можно улететь в Москву, Сочи, Краснодар, Екатеринбург, Ростов-на-Дону и Сургут, Анапу, Казань, Минводы, Новосибирск, Санкт-Петербург, Симферополь, Ереван.

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