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Пандемия COVID-19
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Центр им. Гамалеи заявил, что "Спутник V" эффективен против индийского штамма коронавируса

По словам руководителя лаборатории Центра им. Гамалеи Владимира Гущина, препарат практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Вакцина от коронавируса "Спутник V" является эффективной против индийского штамма коронавируса, сообщил во вторник руководитель лаборатории Центра им. Гамалеи Владимир Гущин.

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"Спутник", безусловно, справляется [с индийским штаммом], потому что у нас есть и молекулярное объяснение, которое показывает, что вирусонейтрализующая активность, хотя и снижается, она не теряется, она сохраняется. Поэтому высокие титры антител, безусловно, являются защитными против индийского варианта вируса", - сказал он в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Гущин отметил, что вакцина "Спутник V" по-прежнему высоко эффективна. По его словам, препарат практически на 100% защищает от тяжелых случаев течения инфекции и летальных исходов. Гущин также посоветовал привиться "Спутником V" тем, кто уже давно переболел или вакцинировался более полугода назад.

Происхождение коронавируса

По словам Гущина, происхождение коронавируса, о котором существуют различные версии, не влияет на тактику борьбы с ним.

"Абсолютно не важно, является ли вирус, сбежавшим из лаборатории, даже если он сбежал, его когда-то где-то выделили из каких-то пещер, каких-то летучих мышей, могли с ним поработать перед тем как он сбежал, <...> но самое главное, что действительно стратегия борьбы от этого никак не меняется. Доказательство его происхождения сейчас скорее всего лежит в области правоохранительных действий, с научной точки зрения сейчас сложно доказать ту или иную точку зрения", - сказал он.

Гущин добавил, что случаев, когда ученые заражаются самыми разными опасными вирусами в лабораториях, очень много: "Это периодически случается, поэтому требования работы с вирусами периодически ужесточаются".

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