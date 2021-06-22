Студентов-медиков привлекли к работе скорой помощи и поликлиник Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Более одной тыс. студентов старших курсов медицинского университета и медколледжа привлекли к работе в службе скорой помощи, стационарах и поликлиниках Новосибирска для борьбы с коронавирусом. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Новосибирской области.

"1 200 студентов старших курсов медицинского университета и медколледжа помогут медикам бороться с пандемией коронавируса. Минздрав региона обратился в Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ) и Новосибирский медицинский колледж с просьбой оказать содействие в усилении больниц и поликлиник студентами старших курсов", - говорится в сообщении.

Как сообщила замминистра здравоохранения области Елена Аксенова, 550 студентов НГМУ привлекли в стационары Новосибирска в ходе производственной практики, еще 233 человека направлены в одиннадцать поликлиник Новосибирска. Около 200 студентов медицинского колледжа помогают медикам поликлиник и диспетчерам скорой медицинской помощи.

В связи с ростом заболеваемости COVID-19 в медицинские организации Новосибирской области трудоустроены студенты медколледжа, ординаторы и студенты специалитета НГМУ, а также преподаватели медицинских образовательных учреждений. Всего 283 человека в первичном звене, стационарах и скорой помощи. Министерство здравоохранения региона также сформировало кадровый резерв для амбулаторно-поликлинической службы, куда вошли более 100 медиков непрофильных специальностей - врачей и среднего медицинского персонала.

По данным оперативного штаба, на утро 22 июня в регионе зарегистрировали 45 545 случаев коронавируса (+146 за сутки), 40 878 пациентов выздоровели (+127 за сутки). Умерли еще девять пациентов. Всего в регионе от коронавируса умер 2 001 человек.

Ранее в Новосибирске из-за ухудшения эпидемиологической обстановки отменили празднование дня города. 11 июня в области впервые с марта выявили больше 100 новых случаев заражения коронавирусом. В начале прошлой недели новосибирский Минздрав заново перепрофилировал городскую клиническую больницу № 12 и госпиталь ветеранов войн № 2 для приема пациентов с коронавирусом.