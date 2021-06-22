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Пандемия COVID-19
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В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы в ночное время

В стране также станет необязательным ношение масок вне помещений

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 июля отменить запрет на выход на улицы людей в ночное время, а также со вторника сделать необязательным ношение масок вне помещений.

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Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания совета.

"С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок в открытых пространствах. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях. С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час", - сказал Гарибашвили.

Теги
ГрузияГарибашвили, ИраклийПандемия COVID-19
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