В Грузии с 1 июля отменят запрет на выход людей на улицы в ночное время

ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии принял решение с 1 июля отменить запрет на выход на улицы людей в ночное время, а также со вторника сделать необязательным ношение масок вне помещений.

Об этом сообщил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на брифинге после заседания совета.

"С сегодняшнего дня больше не будет обязательным ношение масок в открытых пространствах. Их надо будет носить только в транспорте и в закрытых помещениях. С 1 июля будет упразднено ограничение на передвижение, так называемый комендантский час", - сказал Гарибашвили.