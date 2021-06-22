Матвиенко заявила, что в России темпы вакцинации от коронавируса очень низкие

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Темпы вакцинации от нового коронавируса в России остаются очень низкими, заявила во вторник спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"Темпы вакцинации очень низкие, это очень обидно и труднообъяснимо. Когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия, для того чтобы каждый гражданин имел возможность привиться, вакцин достаточно", - сказала спикер.

По ее словам, динамика распространения коронавируса нарастает, но вакцинация в России остается добровольной. При этом Матвиенко отметила, что уровень в 60-70% вакцинированных среди россиян является ориентиром, который необходимо достичь для победы над пандемией.

"Некоторые регионы в этих неординарных условиях принимают дополнительные меры по ускорению темпов вакцинации, особенно тех категорий граждан, которые работают в тех сферах, где происходит широкое общение с людьми. Это необходимые меры", - подчеркнула Матвиенко.

Как считает Матвиенко, у руководителей организаций, учреждений и бизнес-структур должна быть более высокая степень ответственности за своих работников. "В данном случае это убеждение, снятие страхов, фейковой информации, которая распространяется со скоростью нового штамма, ложных угроз от вакцины", - подчеркнула Матвиенко.

Распространение коронавируса

Матвиенко назвала ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции в России тревожной.

"Ситуация действительно тревожная, хочется надеяться, что все граждане России проникнутся своей ответственностью, заботой о своем здоровье, об окружающих, близких. Каждый, кто делает прививку, вносит тем самым свой вклад в нашу общую безопасность. Сегодня очень важно всем это осознать", - сказала Матвиенко.

Пресс-конференция проходит в очном формате с соблюдением всех санитарных требований.

Подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По его словам, в прошлом году был подъем заболеваемости, затем "на определенном этапе наступило снижение, сейчас опять идет подъем заболеваемости", сказал он в интервью телеканалу "Россия-24". Ранее министр сообщил, что подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется в 65 регионах России.

Власти Москвы и Московской области первыми в России объявили об обязательной вакцинации от коронавируса ряда категорий граждан. Соответствующие постановления главных санитарных врачей этих регионов были опубликованы 16 июня. Перечень граждан, которые теперь обязаны пройти вакцинацию, в обоих документах практически идентичен. Это, в частности, работники сферы торговли, общественного питания, ЖКХ и энергетики, образования, здравоохранения и социальной защиты, а также транспорта (в том числе такси).