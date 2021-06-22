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Финансовый университет обязал заселяющихся в общежития иметь справки о вакцинации

Студентам, имеющим противопоказания к вакцинации от коронавируса, необходимо предоставить медотвод

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Финансовый университет при правительстве России обязал студентов, заселяющихся в общежития вуза, иметь при себе справку о вакцинации или медицинский отвод.

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Как отмечается на сайте высшего учебного заведения, "при заселении в общежитие необходимо иметь при себе следующие документы: <…> сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или медицинский отвод".

Также студентам нужно иметь при себе паспорт и копии его страниц, приписное свидетельство или военный билет, фотографии; оригинал и копию документа о наличие льгот, оригинал и копии медсправки о здоровье и наличии прививок, флюорографии, заключения дерматолога и терапевта, полис ОМС.

Пресс-служба Минобрнауки со ссылкой на главу министерства Валерия Фалькова ранее заявляла, что в стране следует организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

Совет ректоров вузов Москвы и Московской области рекомендовал столичным вузам в связи с ухудшением ситуации по пандемии начать новый учебный год в гибридном формате, пускать на очные занятия только вакцинировавшихся студентов либо имеющих справки о наличии антител, а также документы о противопоказаниях к прививке, для остальных следует организовать онлайн-занятия. В Минобрнауки заявили ТАСС, что рекомендации являются реакцией на рост числа заболевших ковидом в регионе, руководители высших учебных заведений вправе принимать такие решения.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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