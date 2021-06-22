Минздрав рекомендует студентам привиться от коронавируса до середины июля

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Студентам необходимо вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля. Об этом заявил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.

"Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем", - сказал он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов российских университетов является добровольной, но важно обеспечить и безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует "приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию". "Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться", - добавил министр.