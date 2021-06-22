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Минздрав рекомендует студентам привиться от коронавируса до середины июля

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, такой срок обусловлен тем, что иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, а привиться студентам целесообразно до начала учебного года

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Студентам необходимо вакцинироваться от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля. Об этом заявил во вторник глава Минздрава Михаил Мурашко.

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"Студентам необходимо вакцинироваться перед началом учебного сезона, целесообразно, чтобы все студенты прошли вакцинацию. Поскольку иммунитет формируется в общей сложности 42 дня, мы рекомендуем всем студентам сделать это до середины июля, чтобы к 1 сентября подготовиться, чтобы учебный процесс шел без сбоев, настоятельно рекомендуем", - сказал он.

Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков отметил, что вакцинация студентов российских университетов является добровольной, но важно обеспечить и безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях.

По словам Фалькова, в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует "приложить максимум усилий для того, чтобы ситуация не развивалась по негативному сценарию". "Я призываю последовательно, системно, но при этом осторожно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться", - добавил министр.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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