{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В программе вакцинации иностранцев в России будут использовать препарат "Спутник Лайт"

В программе по вакцинации иностранцев в РФ будет использоваться вакцина "Спутник лайт" - Мурашко.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В России из-за коронавируса за сутки умерли 546 человек. Это максимум с 11 февраля
В стране за прошедшие 24 часа выявили 16 715 заразившихся коронавирусом
В России из-за коронавируса за сутки умерли 546 человек. Это максимум с 11 февраля
Читать полностью