Сокращений на новосибирских предприятиях ожидают в 30% меньше, чем в 2020 году

НОВОСИБИРСК, 22 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социального развития Новосибирской области по итогам 2021 года, согласно заявкам предприятий региона, ожидает сокращения около 3,5 тыс. человек, что на 30% меньше, чем в 2020 году. Самые крупные сокращения ожидают на крупнейшем в Сибири машиностроительном заводе "Сибсельмаш" и одном из крупнейших в РФ производителей станков "Тяжстанкогидропресс", сообщила во вторник в пресс-центре ТАСС начальник управления занятости населения министерства труда и социального развития Новосибирской области Ольга Лаврова.

"Если называть основных работодателей, которые заявили о сокращении, - это такие предприятия как "Сибсельмаш", "Тяжстанкогидропресс", банк "Открытие", налоговая служба, которая проходит очередной этап реорганизации. Пока планируется к сокращению порядка 1,5 тыс. человек, с начала года сократили около двух тысяч человек", - сказала Лаврова.

Она уточнила ТАСС, что по итогам 2020 года под сокращение попали 5 085 человек. "Здесь нельзя делать однозначный вывод, что это связано с пандемией или введением ограничительных мер. Организации проходят свои этапы развития, кто-то из учредителей принял решение о несостоятельности предприятия и говорит о банкротстве, кто-то проходит этап реорганизации", - пояснила Лаврова, добавив, что, например, на заводе "Тяжстанкогидропресс" большая часть уволенных сотрудников - пенсионеры, имеющие доход, помимо зарплаты. По данным управления занятости, всего руководство планирует уволить 292 работника, из них 57% люди пенсионного и предпенсионного возраста. "Уже уволены 223 человека", - уточнила Лаврова ТАСС.

О предприятиях

"Тяжстанкогидропресс" - один из крупнейших российских производителей металлообрабатывающих станков, гидравлических прессов и другого промышленного оборудования. Предприятие основали в Новосибирске в 1939 году. В конце марта его из-за долгов отключили от электроснабжения, которое удалось восстановить только к концу апреля. Было объявлено, что до 25 мая сотрудники будут находиться в производственном простое. Работу одного из цехов приостановил Ростехнадзор, а счета в двух банках арестованы УФНС. СК РФ возбудил уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам "Тяжстанкогидропресса". Ранее сообщалось также о намерении руководства завода уволить к июлю до 80% штата.

"Сибсельмаш" создали в 1929 году для выпуска агрооборудования, позднее приобрел статус оборонного, затем вернулся к производству сельхозтехники. Завод также занимался выпуском горно-шахтного оборудования. В 2012 году на "Сибсельмаше" ввели конкурсное производство, тогда сумма долгов предприятия оценивалась в 1,6 млрд рублей. В конце ноября 2020 года завод продали на торгах за 505 млн рублей московской компании.