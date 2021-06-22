МИД Венесуэлы поблагодарил Россию за поставки вакцины и помощь в борьбе с пандемией

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Каракас признателен Москве за поставки вакцины "Спутник V" в республику на фоне сложной эпидемической ситуации, а также политического и экономического давления США на Венесуэлу. Об этом заявил во вторник глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса, выступая на площадке международного дискуссионного клуба "Валдай".

Глава венесуэльского дипведомства указал на непростую политическую обстановку в стране, спровоцированную Вашингтоном. "Мы потеряли свои активы в Колумбии - это активы, которые были просто отобраны у Венесуэлы - и $6 млн, которые заблокированы за пределами Венесуэлы в разгар пандемии. Мы не смогли купить себе необходимую вакцину, - подчеркнул Арреаса. - И в этом отношении мы очень благодарны Российской Федерации. Потому что мы закупаем у Российской Федерации. Россия высылает нам вакцину "Спутник V", "Спутник лайт" для вакцинации нашего населения".

Министр также выразил благодарность Китаю за помощь в вакцинации населения и отметил, что все операции на этом направлении "очень сложны в текущей конъюнктуре". В этой связи министр выразил надежду, что нынешняя администрация США во главе с Джо Байденом будет придерживаться конструктивного подхода. "Мы ждем, что они смогут понять и исправить свои ошибки, что они будут относиться к нам с уважением, потому что нам необходимо взаимное уважение для строительства диалога", - отметил Арреаса.