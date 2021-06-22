Российские школьники завоевали 12 медалей на Европейской географической олимпиаде

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Школьники из России взяли семь серебряных и пять бронзовых медалей на Европейской географической олимпиаде, которая проходила с 18 по 21 июня в удаленном формате, сообщила пресс-служба Минпросвещения.

"Российская сборная завоевала 12 медалей на Европейской географической олимпиаде <…> В состязании принимали участие 152 школьника из 13 стран. Нашу страну представляло 15 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в категории до 15 лет серебряными призерами стали четыре российских школьника, бронзовыми - двое. В категории 16-19 лет "серебро" завоевали трое учащихся, "бронзу" - также трое.

В Минпросвещения отметили, что олимпиада стала для школьников первым в 2021 году испытанием и подготовкой к Международной географической олимпиаде, которая пройдет с 11 по 16 августа.