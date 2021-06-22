Матвиенко назвала вынужденной мерой ограничения при плановой госпитализации в Москве

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новые правила, в соответствии с которыми московские больницы проводят плановую госпитализацию только пациентов с прививкой от коронавируса или антителами к нему, являются вынужденной мерой временного характера. Об этом заявила во вторник председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Роспотребнадзор и главы регионов вынуждены иногда принимать определенные дополнительные меры временного характера в интересах граждан, поверьте, не в интересах кого-то", - сказала она во вторник на пресс-конференции по итогам весенней сессии. "Эта мера временная. Она будет очень короткая и она объяснима, почему. Но это ни в коей мере не скажется на вопросах защиты здоровья граждан", - добавила спикер Совфеда.